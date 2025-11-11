O Estrela da Amadora informou esta segunda-feira que vai participar no troféu espanhol Ciudad de Valladolid, frente ao próprio Valladolid, da segunda divisão espanhola.

No próximo dia 19, pelas 19h30 (horas em Lisboa), o clube português vai aproveitar para competir e dar rotação ao plantel durante a data FIFA, visto que o campeonato português vai parar durante dois fins de semana.

Os tricolores voltam a jogar uma partida oficial a 30 de novembro, na visita ao reduto do Sporting, em jogo referente à 12.ª jornada da Liga. No que toca ao Valladolid, o clube encontra-se em sétimo lugar da segunda divisão espanhola.