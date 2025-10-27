Gabriel Rodrigues, jogador do Estrela da Amadora, lesionou-se no treino desta segunda-feira. De acordo com informações partilhadas pelo clube, o defesa de 22 anos sofreu uma fratura no braço esquerdo.

«O jogador foi prontamente assistido pela equipa médica do clube e encontra-se a realizar os exames e tratamentos necessários para a sua recuperação. O Estrela da Amadora deseja ao Gabriel uma rápida e completa recuperação, contando em breve com o seu regresso aos relvados», escreveu em comunicado a formação da Reboleira.

Gabriel Rodrigues, que chegou este verão aos tricolores, ainda não fez qualquer jogo pelo Estrela da Amadora. Na derrota com o Rio Ave esteve entre os convocados, mas foi suplente não utilizado.