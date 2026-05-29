O Estrela da Amadora manifestou esta sexta-feira total confiança de que cumpre todos os requisitos exigidos para obter o licenciamento para disputar as competições profissionais de futebol na época 2026/27, negando estar sujeito a punições.

«A Estrela da Amadora SAD não identifica qualquer fundamento que possa colocar em causa a obtenção do respetivo licenciamento, mantendo total confiança no cumprimento de todos os requisitos regulamentares exigidos pelas entidades competentes», informou a SAD em comunicado.

O emblema da Reboleira reagiu, desta forma, à notícia do jornal Record sobre uma queixa apresentada pelo Paços de Ferreira relativamente ao seu processo de licenciamento na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O emblema pacense, que completou a II Liga no 17.º e penúltimo lugar e, consequentemente, foi despromovido à Liga 3, alega que o Estrela, que terminou a I Liga no 15.º lugar, detém dívidas a jogadores, clubes e à Autoridade Tributária e Aduaneira, numa situação que, a confirmar-se, incorreria em incumprimento e inviabilizaria a sua inscrição nos campeonatos profissionais.

O clube lisboeta nega qualquer incumprimento, acrescentando que «conforme foi hoje divulgado por diversos órgãos de comunicação social e pode ser confirmado através dos registos oficiais da Liga Portugal, a Estrela da Amadora SAD não se encontra impedida de inscrever jogadores nem está sujeita a qualquer proibição ou transfer ban», garantindo cumprir todos os pressupostos para disputar a I Liga em 2026/27.