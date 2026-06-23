O Processo Especial de Revitalização (PER) apresentado pelo Estrela da Amadora está mais próximo de ser posto em prática, uma vez que a juíza do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Juízo de Comércio de Sintra negou o recurso do MYFC, um dos maiores credores dos “tricolores”.

Para a empresa, que teve Patrice Evra como investidor, o PER não foi aprovado pela maioria dos credores. Em todo o caso, a juíza entendeu que a dívida de 8,5 milhões de euros configuram «contratos de suprimento», neste caso um acordo de empréstimo de ações da SAD do Estrela da Amadora.

Os “tricolores” acumulam dívidas superiores a 25 milhões. O Flamengo é outro dos credores, a quem o Estrela deve mais de 5 milhões.

O PER permite «a negociação equilibrada com os credores», sem comprometer o projeto desportivo e financeiro da SAD, além de viabilizar o pedido de licenciamento para as competições profissionais, evitando sanções da FIFA.

Conforme noticiado pelo Maisfutebol em momento oportuno, este processo começou com uma queixa que alegava dívidas num valor global superior a 25 milhões de euros, situação que poderia impedir a inscrição na Liga.