O Estrela da Amadora terá feito uma sondagem ao Cuiabá pelo lateral direto Raylan, que está emprestado ao Avaí, mas, segundo revela o Globo, o clube brasileiro recusou negociar o seu jogador devido a uma alegada dívida que o clube da Reboleira terá com o Flamengo.

Complicado? Ao que tudo indica, o Cuiabá está saturado com transferências de jogadores que ficaram por pagar e mudou a sua política de transferências, negociando apenas com clubes que tenham capacidade de pagamento.

Ora, quando recebeu a sondagem do Estrela sobre Raylan, o Cuiabá perguntou ao Flamengo se o clube português já tinha saldado as dívidas pelas contratações de André e Igor Jesus. Ao saber que a dividida continua em aberto, o Cuiabá fechou as portas ao Estrela e só admite negociar o defesa depois do Estrela pagar ao Flamengo.