O Processo Especial de Revitalização apresentado pelo Estrela da Amadora foi aprovado esta quarta-feira, segundo apurou o Maisfutebol, abrindo caminho para que o clube da Reboleira possa avançar para o pedido de licenciamento para as competições profissionais de futebol e evite possíveis sanções da FIFA.

Um processo que começou com uma queixa do Paços de Ferreira e do Tondela que alegava que o Estrela detinha dívidas a jogadores e clubes num valor global superior a 25 milhões de euros, situação que poderia impedir a inscrição de novos jogadores e inviabilizar a participação do clube nas competições profissionais da Liga. Independentemente dessas queixas, o Estrela decidiu avançar com o plano.

O tal Processo Especial de Revitalização (PER) deu entrada no Tribunal de Sintra, de forma a assegurar as condições necessárias para uma «negociação equilibrada com os credores», sem comprometer o projeto desportivo e financeiro da SAD.

O PER teria de ser aprovado por uma maioria de dois terços dos credores e a verdade é que, com uma participação a rondar os sessenta por cento, foi aprovado praticamente por unanimidade (98,91 por cento), mas a decisão final terá ainda de ser homologada por parte do tribunal, o que deverá acontecer até ao final da semana.

Boa parte da dívida do Estrela será aos brasileiros do Flamengo que detinha percentagens dos direitos económicos dos jogadores Igor Jesus e André Luiz, entretanto, vendidos pelo Estrela ao Los Angeles e para Rio Ave, respetivamente.