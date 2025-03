Fábio Ronaldo, jogador do Estrela, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-3), no Estádio José Gomes, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

Estrela consegui retardar o primeiro golo do Sporting, mas ficou mais difícil depois da primeira expulsão, não?

«Como é obvio, a estratégia estava bem definida. Este jogo era uma final para nós, como vão ser os restantes. O Sporting está a lutar pelo título, sabíamos que vinha forte apesar de todas as baixas que tinha, mas, lá está, a partir da expulsão, o jogo torna-se muito difícil».

«No início da segunda parte, penálti para o Sporting e a partir daí, nós sem muita capacidade com menos um, Sporting com domínio do jogo. Agora é retirar as coisas boas, descansar e pensar já no próximo jogo»

Face a todas as adversidades, o que podia ter feito mais o Estrela?

«Acho que até à expulsão estávamos confortáveis, estávamos a ameaçar o Sporting que estava com dificuldades em entrar no nosso bloco e a encontrar oportunidades, mas, com menos um torna-se muito difícil. Eles têm muita qualidade, onze para onze já é difícil, com menos um torna-se quase impossível. Mas há coisas boas e temos de retirá-las para o próximo jogo com o Nacional»

O Estrela vai agora defrontar algumas equipas do «mesmo campeonato», os objetivos são os mesmos?

«Nós aqui no Estrela entramos em todos os jogos para ganhar, sabíamos que neste jogo com o Sporting a maior parte das pessoas já estava à espera da vitória do Sporting, mas nós trabalhámos todos os dias para, pelo menos, tirar um ponto. Não foi possível, mas o próximo jogo com o Nacional encaramos como uma final. Faltam sete jogos, vamos dar tudo por tudo porque o nosso objetivo é permanecer na primeira».