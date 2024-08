Filipe Martins acredita que as transformações promovidas até ao fecho do mercado de transferências reforçarão o nível do Estrela da Amadora. Em conferência de imprensa, na véspera da receção ao Casa Pia, o timoneiro do «Tricolor» apontou ao primeiro triunfo nesta edição da Liga.

«Acreditamos que a curto prazo essas transformações que o plantel teve vão surtir efeito, e de preferência que sejam visíveis já amanhã [sábado]. Vamos provavelmente estrear jogadores», começou por referir, esta sexta-feira.

O treinador encontrará o seu antigo clube, cujo modelo de jogo assenta numa linha de cinco defesas, ideia que abandonou na Reboleira, mas à qual não descarta regressar.

«Como comecei este ano um projeto novo, com essa liberdade, voltei um pouco às minhas raízes de Real, Mafra, Feirense, dos primeiros tempos do Casa Pia, mas já o disse: se sentir que para o Estrela atingir mais vitórias eu terei de voltar ao sistema que anteriormente usei, assim o farei», assegurou.

O Estrela da Amadora, que contabiliza um empate – na visita ao Sp. Braga, na primeira jornada – e duas derrotas – ante Famalicão e Benfica – receberá o Casa Pia (17.º) na tarde deste sábado (18h). O encontro contará com arbitragem de Hélder Carvalho e poderá ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.