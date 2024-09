Filipe Martins pediu a demissão no passado domingo e esta terça-feira, depois de consumado o divórcio com o clube da Reboleira, recorreu às redes sociais para se despedir, mas também lamentar uma opção que, assume, foi mais emocional do que racional.

«No final de maio, a cabeça parou e o coração falou mais alto. Era o Estrela, o meu Estrela que batia à porta... Numa altura em que tinha projetos desportivos bem definidos e com condições financeiras mais vantajosas que me encaminhavam para outros rumos. Mas o Estrela chamava-me e aí tudo o que era racional passou a emocional», começa por enunciar o treinador numa publicação na rede social X.

A verdade é que, ao fim de seis jornadas, o Estrela não somou qualquer vitória e está no penúltimo lugar da classificação, com apenas dois pontos.

«Os resultados não apareceram apesar da evidente evolução da equipa. Mas sem resultados é normal que o treinador seja posto em causa. Tudo certo. O tempo foi definido por quem de direito e tudo tem o seu tempo. Estabilidade só existe quando há projeto desportivo», acrescentou o treinador.

Apesar de tudo, Filipe Martins garante que sai de consciência tranquila. «O Estrela da Amadora nunca foi nem será para mim uma oportunidade de negócio ou refúgio de carreira, nunca será apenas mais um clube. Nem eu nunca seria um problema para o meu Estrela», referiu ainda.