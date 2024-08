Filipe Martins, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-1), no Estádio da Luz, em jogo da terceira jornada da Liga:

- Tivemos uma primeira parte em que não entrámos bem no jogo, não conseguimos entrar no ritmo, nem manter a bola da forma que queríamos. Daí termos feito uma primeira parte muito abaixo da forma que queríamos. Na segunda parte melhorámos em alguns aspetos, na forma como conseguimos desgastar o Benfica com um jogo mais longo. Faltou-nos mais audácia, pela nossa incapacidade por definir melhor no último terço. Na primeira parte não tivemos nada a ver com o que queríamos para este jogo, reitificámos algumas situações, chegámos com mais frequência ao último terço, mas fomos sempre precipitados. À medida que os jogadores apresentarem melhor entrosamento, vamos conseguir melhorar o nosso jogo.

Depois da derrota em casa com o Famalicão (0-3), este Estrela está mais próximo do que pretende para a temporada?

- Não podíamos ter feito muito mais no jogo. Temos sete ou oito jogadores novos que têm vindo a chegar a conta-gotas, mas estou muito mais satisfeito hoje do que na semana passada. Na semana passada não conseguimos mostrar qualidade em momento algum do jogo, esta noite na segunda parte já mostramos alguma coisa e podíamos eventualmente ter entrado na disputa do jogo. Acho que em Braga estivemos bem, nas transições, hoje na segunda parte estivemos uma posse de bola com mais qualidade do que tivemos em Braga, mas a equipa já estava menos fresca. Acima de tudo, acho que o nosso mérito foi tirar a bola ao Benfica na segunda parte, mas faltou-nos chegar melhor à baliza do Benfica.

Nani foi pela primeira vez titular, quis tirar proveito da experiência de Nani neste tipo de jogos?

- Tentámos manter a nossa frente de ataque fresca. Os jogadores que estavam mais rodados eram o Rodrigo Pinto e o Kikas, tentámos dividir o mal pelas aldeias, metendo o Nani a dez. Temos jogadores ainda muito em baixo fisicamente, procurei ter os jogadores da frente mais frescos, para chegarmos à segunda parte e tentar explorar as fragilidades do Benfica.

- Tentámos gerir a fragilidade física destes jogadores, do Nani, mas também do Alan [Ruiz], mas há jogadores que estão muito carregados por terem feito pré-épocas com muitos minutos carregados, Após a próxima jornada, vamos ter uma paragem no campeonato e acho que esta equipa tem muito por onde crescer.

Ainda falta uma semana para o mercado fechar, está satisfeito com o atual plantel?

- Penso que precisamos de mais jogadores para o meio-campo, de forma a podermos manter a qualidade. Pode chegar mais um médio, se vier mais um jogador já ficava contente, mas o Estrela, com muitos clubes em Portugal, tem de espera para ver o que mercado nos dá. Mas estou satisfeito com as opções que tenho, com a convicção que esta equipa vai crescer muito ao longo do tempo.

Tiago Gabriel esteve junto à linha para entrar, mas não entrou. O que se passou?

- Foi pelo facto do Miguel Lopes estar com cãibras. Não podemos facilitar. A minha vontade não foi meter o Tiago Gabriel, até porque estávamos a perder. Foi pena para o Tiago, merecia estrear-se na I Liga, mas vai estrear-se mais tarde ou mais cedo. Merece pelo que tem feito nos treinos. São jogadores que têm vindo a trabalhar muito bem. Depois arrisquei, o Miguel tem um espírito de sacrifício muito grande e aguentou até ao fim.

O ano passado empatou aqui na Luz com o Casa Pia, o que faltou esta noite?

- Acredito que a equipa teve o mérito de não se desorganizar. Não foi fácil. Na segunda parte conseguimos adaptarmo-nos, até criámos dificuldades ao Benfica. Não gosto de fazer comparações, são equipas diferentes e foram em momentos diferente. Se calhar, se tivéssemos mais três ou quatro jornadas, a resposta teria sido diferente. Tivemos o mérito, em momentos de alguma aflição, de nunca nos desagregarmos. Conseguimos em alguns períodos fazer aquilo que com bola estava previsto. Com uma frescura diferente, poderíamos eventualmente conseguir o resultado da época passada, mas temos um início de campeonato muito exigente. Fomos à Pedreira, jogámos com o Famalicão, que tem três vitórias, e agora viemos à Luz.