João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa no Estádio de Alvalade, depois da goleada consentida diante do Sporting (0-4) em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Entrada em falso na partida?

«Aos vinte minutos já estávamos a perder com dois golos de bola parada e um golo de Fresneda de cabeça, e não me lembro de ele alguma vez ter marcado de cabeça. Nos primeiros minutos até tivemos uma aproximação clara com o Montoy dentro da área. A jogada segue, é livre para o Sporting… e no momento defensivo na bola parada fomos muito penalizados. Não podemos sofrer dois golos de bola parada.

Não está em causa a vitória do Sporting, que é justa e clara, mas nós na bola parada tínhamos de ser muito mais fortes. A entrada custou-nos bastante. Quando já está 3-0 aos 20 minutos dificulta muito a nossa estratégia para o jogo».

O Estrela procurou jogar olhos nos olhos ou foi mais defensivo

«Não disse isso na antevisão. Disse que se me garantissem que se eu ficasse lá atrás o jogo inteiro íamos conseguir alguma coisa… Falhámos em não mexer na estratégia. Temos sido fortes nas bolas paradas e falhámos. Preparámos algumas coisas para defender mais baixo que o normal, do que eu gosto. Claro que o Sporting, naturalmente, ia empurrar-nos. Na segunda parte conseguimos chegar à área contrária quatro ou cinco vezes, mas não conseguimos rematar, em muitas das vezes a darmos mais um toque. A nossa entrada foi muito penalizadora para o jogo.»

Ao intervalo, o que disse aos jogadores?

«Foi focar-nos em coisas objetivas. Mostramos ao intervalo onde estávamos a falhar e onde tínhamos de corrigir na segunda parte para tirar alguma coisa do jogo. Sabíamos que o resultado já não seria fácil, mas tínhamos de tirar algo do jogo, foi com essa ideia que encaramos a segunda parte. Houve momentos que gostei mais e em que podíamos ter criado mais oportunidades. Temos a primeira bola da segunda parte com o Marcus completamente sozinho dentro de área que remate à figura. Podíamos ter entrado aí no jogo, mas o Sporting defende muito bem. O Sporting foi superior e há muito a tirar deste jogo para crescer como equipa.»

Depois do 3-0, mudou o sistema tático

«Estávamos a falhar muito na esquerda aquilo que tínhamos preparado. O Jovane tinha de saltar ao Quaresma, no momento em que o Sporting transportava a bola, e estava muito preocupado com o Fresneda e eu senti que não estávamos nem a fechar, nem a pressionar, nem a fazer nada. O que fiz foi parar, corrigir e pelo menos deixar o Jovane mais confortável com Hjulmand e consegui pressionar um bocadinho melhor o Sporting, ao passarmos para o nosso sistema de 4-3-3. Melhoramos um pouco no final da primeira parte, mas nunca conseguimos perceber bem o jogo. Tivemos de alterar porque não estávamos a conseguir fazer aquilo que tínhamos planeado.»