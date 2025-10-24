João Nuno, o novo técnico do Estrela da Amadora, mostrou-se preocupado com a imagem deixada após a eliminação na Taça de Portugal frente a uma equipa do Campeonato de Portugal e sublinhou a importância de dar uma resposta positiva já no jogo frente ao Rio Ave. A partida a contar para a 9.ª jornada da Liga está agendada para as 20h30 de sábado, na Reboleira.

Treinador justifica atitude na conferência de imprensa do jogo frente ao Alpendorada

«A minha reação na conferência pós-jogo com o Alpendorada não tem a ver com o adversário, tem que ver com a forma como não competimos. Independentemente do adversário, temos de competir sempre no nosso máximo, isso é que me deixou triste.»

Preocupação com a falta de competitividade da equipa

«Estou muito preocupado com a resposta coletiva em termos competitivos, isso sim, para mim, é algo que temos de mudar. Temos sido pouco competitivos no que acho que tem de ser uma equipa do Estrela.»

Confiança na qualidade do plantel

«Em breve, acredito claramente que todos os sinais que temos tido aqui são de capacidade e qualidade para fazer muito mais do que estamos a fazer. Individualmente, temos muita capacidade. É essa a mensagem que quero passar: a equipa do Estrela vale muito mais que o que tem mostrado. Espero uma resposta completamente diferente em relação, principalmente ao último jogo.»

Sobre os jogadores que possam fazer a diferença na equipa adversária

«O Rio Ave tem vários jogadores com qualidade, que são claros, basta acompanhar nesta Liga o que é que o André Luiz e o Clayton têm feito em muitos jogos. Nós também temos vários jogadores que podem, claramente, fazer a diferença.»