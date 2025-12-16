João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota, por 3-1, frente ao FC Porto, para a 14.ª jornada da Liga:

Golos sofridos após o empate

«Depois do golo marcado, foi muito duro. O FC Porto foi melhor do que nós, mereceu ganhar o jogo, mas pela nossa postura custa muito os golos que sofremos. Logo após o empate, mexemos na equipa, e não podíamos sofrer um golo daqueles, em que podemos resolver o lance de outra forma. Foram dois golos estranhos. Fica a sensação de que podíamos ter tirado mais do jogo.»

Poucas oportunidades criadas

«Não é fácil para nós conseguir discutir taco a taco o jogo, mas mantivemos uma excelente organização. O FC Porto não criou assim tantas ocasiões flagrantes na primeira parte, faltou capacidade em termos ofensivos, criámos pouco. Na segunda parte, criámos alguns lances e fizemos o golo. É muito mérito pelo que o FC Porto faz, obriga-nos a isso, mas tivemos coragem. Só posso estar orgulhos dos meus jogadores.»

Estreia de Alex Sola

«O Sola, com 22 anos, é um jogador que não é muito utilizado, mas treina nos limites e fez um jogo em cima de um dos melhores médios do campeonato, que deu muito trabalho. É destes jogadores que quero para o Estrela. Este menino merece.»

«Espero que ele continue a trabalhar desta forma. Treina sempre no limite, vi-o com grande disponibilidade física durante a semana e achei que estava preparado para isto. Já em Valladolid (num jogo-treino) deu uma boa resposta. Fisicamente é um jogador muito forte, ia dar mais agressividade no meio-campo para acompanhar o ritmo altíssimo do Victor (Froholdt), que aos 90 minutos ainda estava a sprintar.»