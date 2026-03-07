João Nuno, o treinador do Estrela da Amadora, afirmou neste sábado que a sua equipa está motivada para vencer um «excelente» Gil Vicente, na 25.ª jornada da Liga de futebol. O técnico confirmou o regresso de Luan Patrick às opções e as ausências de Jefferson Encada e de Sidney van Hooijdonk, por lesão.

Antevisão à receção ao Gil Vicente

«O Gil Vicente é uma excelente equipa a fazer um excelente campeonato, e que mantém o seu processo em qualquer estádio. Temos de estar no nosso melhor nível, mas estamos motivados. É um jogo especial. Foi a nossa estreia no Estrela da Amadora e na Liga, mas o foco total são os três pontos. Como é óbvio queríamos ter mais pontos, fizemos uns jogos muito bem conseguidos, outros nos quais não estivemos tão bem. Podíamos ter mais do que 24 pontos e devemos a nós próprios não os ter, mas sinto-me a crescer como treinador.»

Renovação de Paulo Moreira

«Gostava que o Paulo Moreira renovasse. Sei que está a ser tratado, foi um pedido que fiz à direção, e é um jogador que queremos para o Estrela da Amadora. É importante para a equipa e acredito que vamos chegar à renovação com ele. Ele está feliz, confiante e amanhã vai jogar e fazer um grande jogo.»