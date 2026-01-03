João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois do empate, em casa, diante do Sp. Braga (3-3), em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Foi um Estrela de reação que arrancou este empate?

«Sim, foi sempre a correr atrás do prejuízo, mas antes de tudo, quero destacar a alma da equipa. Não ganhamos três pontos, mas podíamos ter ganho na ponta final, com toda a gente a apoiar, o estádio todo de pé e por pouco não ganhámos. O lance do penálti é daqueles lances de VAR, mas o Braga tem muita qualidade, mete muita gente na linha da bola».

«Falámos ao intervalo das dificuldades que estávamos a ter em defender o nosso lado esquerdo, o lado direito do ataque do Braga e foi por aí que entrou o Zalazar. Eles marcaram dois golos, mas equipa conseguiu reagir, acreditou até ao fim e conseguimos o empate. Não é o resultado que queríamos, mas estamos a sofrer muitos golos. Estamos também a marcar muitos golos, mas fico triste pelo resultado. Acho que se tivéssemos definido melhor as marcações do lado esquerdo podíamos ter conseguido os três pontos, mas é sempre mais um ponto na nossa caminhada.»

Kikas chegou ao jogo 100 pelo Estrela e já marcou tantos golos como na época passada. Teme perder o avançado agora em janeiro?

«Primeiro tenho de dar os parabéns ao Kikas que hoje fez 100 jogos pelo Estrela, é um marco bonito. É um grande profissional, é um jogador muito importante na nossa forma de jogar. Agora temos de respeitar o nosso projeto, quando não tivermos o Kikas, vamos jogar com outro. Temos de encontrar soluções».

O Estrela ganhou uma nova vida na ponta final do jogo. Foi algo planeado, trabalhado?

«Não estava planeado não defendemos tão bem o nosso corredor esquerdo. Nessa fase, depois marcarmos o 3-2, o Braga já não sabia se devia continuar a atacar ou se devia segurar o resultado. Tentámos aproveitar essa hesitação e acabámos com o jogo na área do Braga, mas não gostei muito dessa parte. Fico preocupado com o desequilíbrio da equipa, a jogar com o Braga e com um central na frente. Não gosto muito, prefiro que o jogo esteja mais controlado, mas já estive lá dentro e sei a alma que esta equipa tem. Estamos a tornar o José Gomes numa casa bonita».

O mercado está aberto, vai procurar melhorar a equipa?

«Agora o importante é não haver grandes mexidas. Fomos buscar o Kevin [Jansson] à terceira divisão da Alemanha. Vamos ter uma semana de paragem e vamos fazer um jogo-treino para assentar as nossas ideias. Se viesse outro como o Kevin já ficávamos muito satisfeitos. O Kevin tem muita qualidade, vai-nos ajudar bastante. Mas preferia mesmo é que não saísse ninguém, ficavam muito satisfeito.»