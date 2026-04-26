João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, considera a derrota diante do FC Porto (1-2) como «injusta», sobretudo, pelo que a sua equipa conseguiu fazer na segunda parte.

Sente que o Estrela deu 45 minutos de avanço ao FC Porto?

«Com a atitude da segunda parte, cem por cento. Não gostei da primeira parte, muito mérito do FC Porto, principalmente pelo Oskar no lado esquerdo do ataque, por isso é que é um jogador que custa 20 milhões. É diferenciado para a nossa liga e foi ele que fez duas ou três arrancadas individuais e tivemos dificuldade em controlar principalmente o lado esquerdo do FC Porto. O FC Porto aproveitou, foi melhor do que nós na primeira parte, não há dúvida disso, tivemos dificuldades em ligar e jogar. Ao intervalo disse aos jogadores que só tínhamos de soltar, desfrutar e fazer o nosso jogo, e acreditar no que treinámos».

«O DC Porto é muito forte na pressão, mas quando tivemos coragem para jogar terminámos o jogo com tantas oportunidades como o FC Porto, claras para sair daqui com outro resultado. Pela segunda parte merecíamos o empate, no mínimo, porque o jogo são duas partes, não é uma parte. Fomos superiores ao FC Porto em tudo na segunda e o resultado acaba por ser injusto, mas estou orgulhoso do que fizemos na segunda parte. Terminámos o jogo em cima do FC Porto, com o FC Porto a perder tempo, já nos tinha acontecido o mesmo aqui com o Sporting, e só temos de ter esta atitude sempre os 90 minutos».

O Estrela perdeu uma das quatro finais. Ainda acredita na manutenção na Liga?

«É difícil o momento. Tivemos oportunidades claras, tivemos três bolas ao poste, bolas com a baliza aberta e conseguimos falhar. Não fazemos golos destes neste momento, mas a segunda parte foi uma grande atitude e demonstração do que é este grupo, da qualidade que temos aqui no Estrela. Estamos a precisar de pontos, mas eu durmo pior se não tivéssemos esta atitude. Vou dormir muito mais descansado com o que vi na segunda parte, eu não me lembro de ver muitas equipas a fazer isto ao FC Porto no campeonato. Não nos serve de nada, não nos dá pontos, mas temos de olhar para todo este processo. Também fizemos um grande jogo com o Sporting, mas temos se transportarmos isto para os próximos jogos, vamos garantir o nosso objetivo.

O que aconteceu com Renan antes do jogo?

«Situações que não conseguimos controlar. O Renan sentiu um desconforto no aquecimento, uma lesão nas costas, ainda testámos, tentámos perceber se dava para jogar, não dava e preparámos logo a segunda opção. Acho que não foi nada pelo Grilo, foi a sua estreia na Liga, fez o que trabalha. Trabalha muito, excelente profissional, e não foi nada por aí, até muito satisfeito pela estreia dele. Não é fácil, estreia num campeonato a jogar com o FC Porto a uma jornada tão avançada e a personalidade que teve. Esperamos recuperar o Renan para a próxima semana».

Jovane entrou bem no jogo, porque é que não tem sido titular?

«O Jovane tem a ver com estratégia, vinha de lesão, depois foi à seleção. Não tinha disponibilidade para fazer os 90 minutos, fomos gerindo e neste jogo foi estratégia.

O Estrela já não marcava há três jornadas

«Em todos os jogos criámos oportunidades, mesmo com o Sporting. Claro que eles tiveram mais que nós, estamos a defrontar equipas fortíssimas e têm jogadores que fazem a diferença, que bloqueiam a nossa estratégia. Estávamos a controlar o Victor e o Gabri Veiga, mas depois têm jogadores... O Froholdt é de longe um dos jogadores deste campeonato, a qualidade que ele tem é incrível e faz a diferença. O Diogo Costa é um dos melhores do mundo...».