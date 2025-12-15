Jorge Meireles, avançado do Estrela da Amadora, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [3-1] diante do FC Porto. O ex-FC Porto comentou a felicidade por jogar contra a equipa da formação.

Muito feliz por enfrentar o clube da formação

«Foi o clube que eu cresci. Muito feliz. Triste pelo resultado. Acho que depois de uma primeira parte não tão conseguida, entramos na segunda parte e tentámos uma resposta. Conseguimos chegar ao golo. Mas depois sofremos, passado pouco tempo. Acho que abalou-nos um bocado. Depois, com mérito, marcaram o terceiro golo e aí a nossa equipa caiu.»

Mister deve estar feliz pela resposta

«Claro que sim. Acho que demos uma grande resposta. Tínhamos, se calhar, feito um jogo menos conseguido em Alvalade. Acho que hoje tivemos uma grande resposta. Acredito que o mister está feliz por nós.»

Pensar já no Moreirense

«Claro. Já tínhamos dado uma grande resposta contra o Arouca. Acredito que com este momento demos uma boa resposta. Para a semana vamos dar tudo para ganhar o Moreirense.»