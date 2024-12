No rescaldo à derrota no Estádio do Dragão, por 2-0, José Faria mostrou-se satisfeito pela postura do Estrela da Amadora ao longo da partida. Em conferência de imprensa, na noite desta segunda-feira, o líder do «Tricolor» apontou ao futuro.

«Consentimos a posse de bola do FC Porto, mas fizeram o golo de bola parada, um lance estranho, com a bola a passar na grande área. De resto, não me lembro de situações flagrantes. Estivemos equilibrados defensivamente, fizemos algumas aproximações. O jogo estava controlado até ao 1-0. E não foi muito bem jogado. Depois tentámos arriscar, mas, a partir da expulsão, o jogo acabou.»

«Queríamos sair com a sensação de dever cumprido. Jogámos com três médios para equilibrar o jogo. Perdemos o Ferro, o Miguel Lopes e o Alan Ruiz durante a semana. Tivemos de ser mais cautelosos. Estivemos confortáveis, a estratégia resultou, porque retirámos mobilidade ao FC Porto e ao Samu.»

«O Dramé, o Rúben Lima e o Brígido estiveram em grande. Por volta dos 60 minutos quisemos refrescar a equipa, para continuar com a dinâmica ofensiva. Quando nos preparávamos para fazer as últimas mexidas, o Danilo foi expulso. Se tivesse malícia, na primeira parte teria rebolado para dentro do campo [não vendo o primeiro cartão amarelo].»

«Ainda tivemos alguns cantos, em que poderíamos ferir o FC Porto. Difícil. Sabemos que o nosso caminho não é este, para a semana temos um jogo importantíssimo frente ao Rio Ave, para somarmos pontos. Entendo que o resultado é justo, mas poderíamos ter marcado. Por vezes falta aquela ponta de sorte, não sofrer em momentos chave. Não é falta de ambição ou de vontade», referiu.

O Estrela da Amadora segue no 13.º posto da Liga, com 12 pontos, igualado por Nacional e AVS, com um ponto de diferença para a linha de água.