José Faria, treinador do Estrela da Amadora, aborda, em conferência de imprensa, a visita ao reduto do Santa Clara, no domingo (20h30), para a quarta jornada da Liga:

Antevisão ao jogo

«É um jogo de dificuldade máxima para nós. Sabemos disso, mas temos de encarar este como o fazemos com todos. Sabemos que ir aos Açores nunca é fácil».

“Ressaca europeia” do Santa Clara

«Não sabemos qual vai ser o estado anímico dos jogadores, à partida. Agora, em relação à ressaca europeia, acho que não é por aí. São jogos diferentes, extremamente competitivos e competições diferentes. Vi que foi um play-off bastante competitivo, no qual, em condições normais, [o Santa Clara] iria passar. Por isso, acho que fizeram um jogo mais que suficiente para ter outro resultado na Irlanda. A bola não entrou por isto ou por aquilo».

Mercado prestes a fechar

«Não tenho dúvidas nenhumas de que, com os que estão, vamos atingir os nossos objetivos. Ao fim de quase dois meses de trabalho de pré-época já conheço o que é que está do lado de lá, de cada um deles. Um ou outro mais retraído, mas vejo muito bem que todos entregam mentalidade e eles trazem-na diariamente para cá».