José Faria destacou, em conferência de imprensa, a melhoria pontual do Estrela da Amadora em relação à primeira volta e alertou para a excelente campanha do Santa Clara, adversário na 23.ª jornada.

«A Liga é muito competitiva. Vamos para a sexta jornada [da segunda volta] e já apanhámos várias equipas da primeira metade da tabela. Temos mais pontos somados do que na primeira volta. O Santa Clara está a fazer um excelente campeonato, muito bem liderado pelo Vasco Matos, que é alguém com que me identifico no processo e na liderança. É um clube muito bem estruturado e esperamos um jogo difícil.»

«Acho que nunca chegámos a repetir um “onze” esta época e, se calhar, esta é a semana em que pode vir a acontecer. Considero que fizemos um bom jogo no Estádio do Bessa e vamos dar uma certa continuidade a isso», referiu, este sábado.

Na última jornada, o Estrela da Amadora conquistou o primeiro triunfo fora, face ao Boavista (1-0), colocando fim à série de seis rondas sem vencer.

«Do ponto de vista anímico, nota-se um espírito diferente, de fraternidade e de união, algo que já trazemos de trás. Foi nesse espírito que fizemos uma boa semana.»

Dramé, Léo Cordeiro e Tiago Mamede são baixas por lesão.

O Estrela (15.º) recebe o Santa Clara (5.º) na tarde deste domingo (15h30). Este encontro é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.