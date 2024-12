José Faria, treinador do Estrela da Amadora, garante que a sua equipa está determinada em alcançar um «grande resultado», esta segunda-feira, na receção ao Rio Ave, garantindo total motivação do plantel para conquistar os três pontos no jogo da 15.ª jornada da Liga.

Depois da derrota no Dragão (2-0), o técnico referiu que «todos os jogos são muito importantes» para alcançar a melhor classificação possível até ao final da primeira volta e, meses mais tarde, no final da temporada, alcançar o objetivo de garantir a manutenção.

«Todos os jogos são importantes e estamos a três jogos de acabar a primeira volta. Obviamente que queremos fazer um grande resultado, sabemos que é possível e trabalhamos diariamente, não vamos de férias por ser Natal», assinalou, na antevisão ao desafio marcado para as 20h45 de segunda-feira, no Estádio José Gomes.

O treinador estrelista recordou que os vila-condenses «ocupam um dos lugares» de luta pela permanência e que, de forma consecutiva, defrontarão Aves SAD e Estoril, opositores que lutam pelos mesmos objetivos. «Temos agora três jogos determinantes, contra equipas tradicionalmente com os mesmos objetivos que o Estrela nesta fase», referiu.

José Faria teceu ainda palavras de respeito e consideração pelo técnico adversário, Petit. «É alguém que introduz muito do seu cunho pessoal, sempre com muita intensidade, vontade e querer, com muita disputa, ganho da segunda bola e agressividade e equipas muito bem organizadas, uma ou outra nuance estratégica. Já provou o que tinha a provar em contextos nada fáceis e, segundo sei, com enorme caráter», elogiou.

O treinador dos tricolores mostrou-se ainda motivado por poder trabalhar em pleno período natalício, muito embora admitindo que os jogadores estão sujeitos a um desgaste adicional ao longo da época.

«O jogador, hoje em dia, tem um desgaste tremendo e a parte emocional não se consegue desligar, mas por outro lado temos as equipas da nossa dimensão, com uma semana sem jogos ou quinze dias parados. A mim não me agrada muito, porque sou um competidor, e quero competir constantemente. Não podemos ver isto só para um lado, temos de ver pelos dois», considerou ainda José Faria.