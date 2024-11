José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Nacional, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Sentimos que, em Alvalade, quem tinha entrado não tinha trazido a energia e o rigor necessários. Falei com eles e disse-lhes que era muito importante estarem motivados e acrescentarem, pois qualquer um pode ser titular nesta equipa. Sou um felizardo por ter opções, trocar e continuar a um nível alto. Aconteceu com naturalidade [os dois golos de jogadores vindos do banco], como podíamos ter marcado na primeira parte, com os que iniciaram o jogo».

«O Rodrigo Pinho, o Jovane Cabral e o Kikas são os três batedores oficiais de penáltis. O Rodrigo marcou no último e, devido também à grande pessoa que é e ao peso que tem dentro do plantel, cedeu a bola ao Jovane para ele marcar. Ainda não perguntei porquê, mas aceitei com naturalidade e, se acontecer no próximo jogo, vou deixar. Só falha quem lá está. O Jovane precisa de carinho, mas é um jogador com um potencial tremendo. É um ser humano fantástico, humilde, trabalhador e genuíno. Vê-lo com lágrimas nos olhos e a pedir desculpa no balneário deixa-me com o coração despedaçado, mas estou muito contente com esta atitude e até com esta frustração, pois demonstra a atitude que este grupo tem».

«O Bruno Brígido estava condicionado desde os cinco minutos. Ainda tentei que ele continuasse, mas estava com problemas de ansiedade e algumas arritmias. Passou a semana condicionado, com gripe. Ao intervalo não estava bem, ele queria continuar, mas acabou por vomitar e não hesitámos. Entrou o Francisco Meixedo e deu uma grande resposta, como sabia que ele ia dar».