José Faria, treinador do Estrela, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Gil Vicente:

«Entrámos mal, oferecemos dois golos ao adversário, tentámos mudar, correr atrás, mas o Gil [Vicente] baixou as linhas e não conseguimos. Na segunda parte, aumentamos o caudal porque sabíamos que um golo nos metia dentro do jogo. Não conseguimos. Andámos à procura desse golo e não apareceu. Quando arriscamos tudo, levámos com o terceiro.

O que falhou foram os erros individuais. Tem sido uma época marcada por erros individuais e a este nível paga-se caro. No primeiro golo, nem houve grande construção do Gil. No segundo, perdemos na defensiva e sofremos o 2-0. Trouxemos um plano para o jogo, se as coisas não corressem bem, tínhamos este plano B para poder melhora. Acho que conseguimos, mas no final o que importam são as bolas que entram, as estatísticas não contam para nada e a vitória acaba por ser justa.

[análise do Estrela até agora] Terminou agora o primeiro quarto do campeonato e o início foi difícil, mas podíamos ter somado mais pontos, mas isso acabou por não acontecer. Os resultados trazem confiança, ajudam, o processo desenvolve-se com mais facilidade e quando isso acontece, o processo é o inverso, vem a desconfiança, a insegurança, etc.. Temos de olhar para trás, ver o que correu mal e tentar corrigir. Não podemos passar o pano por uma derrota por 3-0 porque no Estrela temos de assumir as responsabilidades.

[a sua situação e a ausência de Alan Ruiz] Não é o timing para falar da nossa situação, temos de olhar para o jogo. O Alan Ruiz trabalhamos a semana toda, mas no último treino teve uma lesão muscular e vai ter de ficar parado».