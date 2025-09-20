Luís Silva destaca o trabalho realizado por José Faria durante a passagem pelo Estrela da Amadora e refere que todos deviam estar-lhe «gratos». O técnico interino dos tricolores espera dificuldades diante do Tondela, que até ao momento soma apenas um ponto na Liga, em cinco jornadas.

Saída de José Faria e semana «difícil»

«Acho que nós, a equipa técnica e todos os amadorenses deveríamos estar gratos pelo trabalho por ele desenvolvido. Não foi uma figura que caiu aqui de paraquedas, estava aqui há cinco anos e fez um trabalho fantástico nas diversas funções que exerceu no clube.»

«Não foi uma semana normal, mas a forma como eles lidaram com a saída dele [José Faria], foi lidar de uma forma normal dentro desta situação. Houve uma perda de um elemento da equipa técnica que saiu, mas como disse há pouco, provocou uma união grande, no sentido de perceberem o momento e que este não é fácil. Nestes momentos, temos a necessidade de nos agarrarmos uns aos outros e sentimos que o grupo está unido com quem cá está.»

Análise ao Tondela

«As dificuldades que esperamos contra o Tondela são muitas, porque desengane-se quem pensa que, pelo facto de só ter um ponto, vai ser um jogo mais fácil.»