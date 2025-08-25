José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Alverca (2-2), no Estádio José Gomes, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

Pouco tempo útil de jogo, recorde de faltas, como explica tudo o que aconteceu hoje?

«Na minha perspetiva, o jogo começou como o Estrela queira. Entrámos bem no jogo, com mais oportunidades, a chegar primeiro, mas, na primeira vez que o Alverca chegou à nossa área, num lance controlado por nós, fez golo. Quando tentámos recuperar o resultado, levámos com o segundo golo. Conseguimos reagir, ainda reduzimos, depois foi a nossa mentalidade. Acho que jogámos bem, conseguimos fazer mais remates, fazer mais ataques, fomos uma equipa a dominar. Não é fácil, mas acertámos a defesa, refrescámos os homens da frente e continuámos a insistir. Temos uma grande oportunidade pelo Kikas, aliás temos várias, acho que fizemos tudo para vencer este jogo. Cometemos alguns erros e estamos a pagar caro os erros que cometemos. Acho que fizemos o suficiente para vencer o jogo, quanto ao resto, quanto aos minutos e faltas, não controlamos».

O que pretendeu com esta dinâmica do ataque a cair muitas vezes para a direita?

«Queríamos mobilidade, tentar retirar referências individuais ao adversário. Em termos estratégicos foi um pouquinho por aí. Queríamos criar superioridade no corredor.

Expulsão de Paulo Moreira condicionou reação do Estrela?

«Não quero falar muito sobre esse lance, mas não me parece que seja um lance para expulsão, o árbitro achou que sim, mas não foi por isso que deixámos de fazer um bom jogo. Quando conseguimos igualar, em termos numéricos, fomos claramente superiores ao adversário».