Luís Silva, treinador do Estrela da Amadora, falou à flash da Sport tv depois da derrota com o Sporting (5-1).

«O resultado é muito dilatado para aquilo que se passou no início da partida, porque aparecemos com personalidade. Decidimos vir a Alvalade para crescer na nossa ideia. Demos passos seguros, independentemente do resultado. Tirámos lições para ficarmos mais fortes.»

«Se olharmos para a história do jogo, a vitória do Sporting é justo. Mas, no início do encontro, o Sporting chega ao primeiro golo num ressalto. Tivemos uma clara oportunidade para fazer o empate. Depois de o Sporting fazer o 2-0, voltámos a entrar no jogo.»

«A equipa apenas quebrou ao quarto golo. Tenho orgulho na personalidade da equipa, onde muitas outras se encolhem. Vamos crescer com os erros.»