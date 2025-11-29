João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, anunciou uma equipa com «um bom espírito» na antevisão da visita ao Estádio de Alvalade para defrontar o Sporting, em jogo da 12.ª jornada da Liga que tem início marcado para as 18h00 deste domingo.

Expetativas para o duelo com o campeão

«Vimos de dois jogos a pontuar [5-3 com o Casa Pia; 1-1 com o Nacional]. Não tivemos o resultado que queríamos aqui com o Nacional e vencemos um torneio de preparação [troféu Ciudad de Valladolid], que também acaba por dar um bom espírito ao grupo.»

Poderio do ataque do Sporting nos jogos em casa

«Temos de ter muito cuidado com muitas coisas no Sporting, que é o campeão nacional, mas não vamos mudar a nossa identidade, porque isso vai fazer-nos andar para trás no processo, eram quinze dias perdidos.»

Bloco mais baixo, a mesma identidade

«Vamos competir da mesma forma que temos feito. O que vai mudar é que, por vezes, o Sporting pode colocar-nos problemas - o Sporting, não nós – e empurrar-nos para uma situação que não queremos, que é ficar mais perto da nossa baliza. Não vamos mudar os princípios, porque ninguém me garante que, se eu for a Alvalade com dez defesas, vou ganhar o jogo.»

Estratégia defensiva

«O Sporting, a defender, fê-lo sempre com o Geny [Catamo] na linha de cinco, já o Estrela veremos como se vai apresentar, mas é mais a estratégia que propriamente o número em si. O Sporting, por vezes, também defende com quatro, outras vezes com três, outras vezes com cinco. Depende do jogo.»

Boletim clínico

De fora das opções, e sem data prevista para voltar à competição, os defesas Gabriel Rodrigues e Jefferson Encada são baixas confirmadas no emblema amadorense, ao passo que Ryan Carlos está em dúvida para o desafio.