O Estrela da Amadora anunciou esta quarta-feira a contratação de Chilohem Onuoha, um jovem avançado alemão, de 20 anos, que jogava no SC Verl, no terceiro escalão do futebol alemão, por empréstimo do Colónia.

O jovem jogador, que também tem nacionalidade nigeriana, assinou um contrato válido até junho de 2028 e reforça as opções de ataque do treinador João Nuno que pode vir a perder Kikas nesta janela de mercado.