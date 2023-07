O Estrela da Amadora confirmou a saída do capitão Rui Correia depois do central de 32 anos ter cumprido apenas uma época, em que ajudou o clube de Lisboa a subir ao escalão principal.

O defesa central realizou 27 encontros pelo conjunto da Reboleira, sob a liderança do treinador Sérgio Vieira, após passagens por clubes portugueses como Nacional, Paços de Ferreira, Portimonense, Fabril Barreiro, Sesimbra e Zambujalense.

«Um agradecimento por todo o empenho, dedicação e trabalho numa época histórica. Boa sorte na tua próxima etapa, capitão», escreveram os tricolores nas redes sociais.

A saída de um dos capitães, que, segundo a imprensa, está prestes a ser oficializado no Belenenses, da II Liga, segue-se à do defesa esquerdo João Silva, ao passo que o defesa central Miguel Lopes, os médios Aloísio e Vitó e o avançado Kikas renovaram contrato.

Por outro lado, o conjunto amadorense, que regressou à I Liga pela primeira vez desde 2009, anunciou como reforços Pedro Sá e Léo Cordeiro (médios) e Léo Jabá (extremo).

O Estrela da Amadora estreia-se na temporada 2023/24 frente ao Portimonense, para a primeira fase da Taça da Liga, no reduto do adversário, no dia 23 de julho.