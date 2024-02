O Estrela da Amadora anunciou que chegou a acordo com os ucranianos do Zoria Lugansk para o empréstimo do avançado Alioune Ndour até ao final da corrente temporada.

O avançado senegalês, de 22 anos, não era primeira opção de Sérgio Vieira, começando a maior parte dos jogos no banco de suplentes, mas, desde o início da época, somou 9 jogos na Liga (162 minutos) e outros dois na Taça de Portugal (107m).

«O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o FC Zorya para a cedência, até ao fim da presente temporada, do atleta Alione Ndour. Boa sorte e até já, craque!», escreveu o clube da Reboleira nas suas plataformas digitais.

O clube ucraniano também já confirmou a contratação, acrescentando a possibilidade do jogador, no final da época, assinar por mais quatro temporadas, mas sem falar nos valores envolvidos.