Ronaldo Tavares foi apresentado esta terça-feira no Yverdon, onde vai jogar até ao final da corrente temporada por empréstimo do Estrela da Amadora, ficando o clube suíço com opção de compra por um valor que não foi divulgado.

«Ronaldo Tavares é um avançado cheio de qualidades, possante, que nos vai dar maior capacidade física. A sua capacidade para marcar golos será uma ajuda preciosa para nós», destaca o presidente do clube suíço, Jeffrey Saunders, num comunicado do clube.

Ronaldo Tavares, que vai jogar com o número 20, chega, assim, ao futebol suíço, depois de ter jogado a primeira metade da época no FC Seoul, na Coreia do Sul.