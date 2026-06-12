OFICIAL: Pepa é o novo treinador do Estrela da Amadora
Técnico assina até 2028
Técnico assina até 2028
O Estrela da Amadora anunciou esta sexta-feira a contratação de Pepa para o cargo de treinador da equipa principal da formação da Reboleira, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol. O treinador português assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.
Em comunicado, o emblema da Reboleira explica que a escolha recaiu sobre um treinador com «experiência ao mais alto nível e uma identidade de jogo bem definida», enquadrando-se na estratégia de crescimento do clube.
Pepa regressa assim ao principal escalão do futebol português para liderar os tricolores, depois de passagens pelo Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e V. Guimarães, de onde saiu em 2022/23.
Nos últimos dois anos, Pepa esteve ao serviço do Sport do Recife, clube pelo qual realizou 41 jogos e alcançou 21 vitórias.
𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒏 𝒊𝒔 𝑯𝑬𝑹𝑬 🧠 pic.twitter.com/CcI1Ipv3YU— CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) June 12, 2026
(Artigo atualizado às 19h43)