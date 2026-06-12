O Estrela da Amadora anunciou esta sexta-feira a contratação de Pepa para o cargo de treinador da equipa principal da formação da Reboleira, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol. O treinador português assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.

Em comunicado, o emblema da Reboleira explica que a escolha recaiu sobre um treinador com «experiência ao mais alto nível e uma identidade de jogo bem definida», enquadrando-se na estratégia de crescimento do clube.

Pepa regressa assim ao principal escalão do futebol português para liderar os tricolores, depois de passagens pelo Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e V. Guimarães, de onde saiu em 2022/23.

Nos últimos dois anos, Pepa esteve ao serviço do Sport do Recife, clube pelo qual realizou 41 jogos e alcançou 21 vitórias.