O Estrela da Amadora tem de apresentar-se confiante, unido e ambicioso na visita ao Estádio do Bessa para defrontar um Boavista «com alguma agitação emocional», disse o treinador Sérgio Vieira na antevisão do jogo da 30.ª jornada da Liga que está marcado para este sábado (18h00).

«Esperamos algo, do ponto de vista emocional, muito agitado. O Boavista vai querer que as emoções estejam positivas, que remem todos para o mesmo lado. Claro que com alguns ajustes técnicos, táticos e até talvez físicos, por parte do Jorge Simão, mas isso é algo que, simplesmente, os caracteriza nesta etapa e que nós conseguimos antecipar, e ver o que poderá ser diferente do que vinha a ser. Temos de nos focar em estar muito confiantes, unidos e ambiciosos para conseguirmos trazer os três pontos», destacou.

Jorge Simão regressou cinco anos depois ao comando técnico do Boavista, para render Ricardo Paiva, depois de ter concluído a sua ligação ao Académico de Viseu, da II Liga, tendo sido oficializado na terça-feira, o que «alterou um pouco» a preparação do jogo.

«Tivemos de ponderar e analisar mais o padrão tático, comportamentos e modelos de jogo do Jorge Simão, para além do que vinha a ser feito pelo Boavista nas anteriores rondas. Já jogámos contra vários sistemas táticos e sabemos defrontar todos. Há uma ou outra dúvida em relação às opções iniciais, mas estaremos preparados», asseverou.

A última partida, na receção ao Rio Ave (2-2), foi pautada por muitas emoções, como o golo sofrido nos derradeiros instantes, após uma reviravolta, e a lesão grave do jovem defesa central Diogo Fonseca, que ficará afastado dos relvados durante longos meses.

«O que aconteceu ao Diogo é algo que nos tem de transcender. Mexeu, mexe e vai continuar a mexer até o Diogo estar dentro de campo, aqui ou no Sp. Braga. É um dos nossos e vai continuar a ser, pelo menos do ponto de vista emocional. Teremos essa energia extra, que nos tem de levar a superar mais ainda», realçou.

«É importante que, pelo Diogo, consigamos os nossos objetivos. Ele estava no hospital ainda muito focado no jogo e no objetivo e só demonstra o grande ser humano que é», acrescentou.

Hevertton Santos: «Será pelo Diogo que vamos lutar pelos nossos objetivos»

O defesa direito brasileiro Hevertton Santos, de 23 anos, marcou também presença na antevisão ao duelo, e disse esperar poucas alterações no Boavista, com o novo técnico a respeitar os «movimentos padronizados e as características dos jogadores», num ano de evolução pessoal e com a equipa a querer dedicar a manutenção a Diogo Fonseca.

«Nestes momentos, há sempre aqueles clichés de que vai voltar mais forte e isso é um ponto assente, mas foi muito mais o Diogo, através da sua capacidade mental de se fortalecer, que nos passou a nós. O grupo transmite a mensagem ao Diogo de que dará tudo por ele. Será por ele que iremos lutar pelos nossos objetivos até ao final», frisou ainda.