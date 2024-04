Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Boavista (1-1), no Estádio do Bessa, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

- Foi um resultado bastante injusto para nós. Infelizmente, também houve detalhes da equipa de arbitragem que acabam por ter influência direta no desenrolar do jogo e, sobretudo, até no próprio marcador do golo [do Boavista, Rodrigo Abascal], que tinha de ser expulso. Cometeu uma falta extremamente agressiva, com uma pancada por trás, numa zona extremamente próxima da baliza do Boavista. O critério foi inacreditável. Não dá para acreditar o que aconteceu nesse lance.

- Nos últimos cinco minutos, queríamos garantir os três pontos face à grande exibição que estávamos a ter, mas começámos a recuar demasiado de uma forma inconsciente e não conseguimos anular uma ou outra situação de perigo construída pelo opositor. Ironia do destino, um jogador que não devia estar em campo acabou por fazer o golo do empate.

- A frustração no final do jogo é fruto daquilo que tem sido a nossa época. É muito injusto aquilo que nos está a acontecer, mas, no fim, fui motivá-los e incentivá-los. Perante as circunstâncias da partida, com o Boavista a abrir as portas [do estádio] e a meter muitos adeptos e com um choque emocional pela mudança de treinador, termos jogado desta maneira, com esta personalidade e qualidade… Foi [um desfecho] triste para nós, mas houve outros desafios com sabor amargo. Agora, tivemos sempre essa união presente.

- Os jogadores que entraram têm qualidade e sabiam qual era a sua missão, mas o seu subconsciente e a parte emocional leva-os bastantes vezes a olharem para trás e a não terem essa confiança. Acredito que teremos coisas grandes para colher no futuro. Foi o discurso que tivemos no balneário. Merecíamos ter vencido por todas as circunstâncias dentro e fora de campo. No conjunto dos fatores todos, foi muito injusto aquilo que nos aconteceu, daí essa minha atitude no final de os tentar incentivar e levantar a cabeça.