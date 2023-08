Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, quer ver a sua equipa jogar com «arrogância» este sábado no Estádio da Luz na procura de um triunfo diante do Benfica, em jogo da segunda jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, o treinador anunciou que espera que o Estrela dê uma resposta forte ao desaire, em casa, na ronda inaugural, diante do Vitória de Guimarães (0-1).

«Se a consequência disso vai ser a conquista de um ou três pontos ninguém sabe. Sinto esse querer por parte dos jogadores. Isto preenche o caráter deste grupo de trabalho. Sabemos e respeitamos muito o Benfica. Estamos preparados. Vamos confiantes, determinados para fazer o nosso melhor em todos os momentos do jogo. Vamos dar mais um passo importante nesta temporada», começou por anunciar.

Reconhecendo a diferença de forças, Sérgio Vieira, que não estará no banco na sequência da expulsão com os vimaranenses, quer olhar nos olhos do adversário, com arrogância, mas da boa. «O que vamos avaliar é a atitude da equipa, a coragem que nós vamos ter, é a arrogância que vamos ter por jogar num estádio que não é o nosso, perante o seu público e procurar contrariar o Benfica. Temos coragem, arrogância competitiva e temos de ter competência individual e coletiva», afirmou.

Para não deixar dúvidas sobre a postura da equipa, Sérgio Vieira esmiuçou esta questão da «arrogância» e também abordou a ausência de Miguel Lopes, também expulso na ronda inaugural. «Os nossos jogadores sabem o tipo de arrogância que pretendemos. É arrogância positiva, é uma arrogância competitiva no seu todo. É o respeito pelos adversários, pelos adeptos. Falo da arrogância competitiva no seu todo. Temos jogadores para jogarem na posição de Miguel Lopes. Todos os jogadores que estão neste plantel são jogadores em quem confiamos porque acrescentam aspetos determinantes na equipa», afiançou.

Em relação a Miguel Lopes, o presidente da SAD do Estrela da Amadora, Paulo Lopo, informou que o processo disciplinar que o jogador foi alvo, devido a declarações contra a arbitragem do portuense Manuel Mota, está encerrado.

«Temos o respeito por todas as instituições, desrespeitando o regulamento interno foi colocado um processo disciplinar a Miguel Lopes, que já está resolvido. Ele aceitou o castigo que lhe foi dirigido. A situação está colmatada. Foi repreendido e levou uma multa. Ele é muito humilde e reconheceu o erro. Pediu desculpa aos colegas e à direção. Continua integrado, como esteve sempre», disse.

João Reis: «Também estamos feridos no orgulho»

Por sua vez o jogador João Reis, que também marcou presença nesta conferência de imprensa de antevisão, espera que a equipa transporte para o encontro com o Benfica aquilo que fez na segunda parte frente aos vitorianos, na última jornada.

«Nós também estamos feridos no orgulho. Perdemos o primeiro jogo. O importante é pegar no que fizemos na segunda parte com o Vitória de Guimarães e dar continuidade. Queremos melhorar sempre», adiantou.

Questionado sobre o que irá fazer em caso de vitória frente ao Benfica, João Reis deixou tudo nas mãos do treinador. «Se o mister der folga, vou para casa. Não dando, estarei cá no domingo para treinar. Vamos ver o que jogo nos dá, queremos desfrutar do jogo e queremos também criar pânico neles. Eles têm qualidade, mas nós também temos», rematou.

O Estrela da Amadora defronta este sábado, no Estádio da Luz, o Benfica, às 20h30 horas, em jogo da segunda jornada da Liga, que será arbitrado por Gustavo Correia.