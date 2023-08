Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da Liga:

Qual o plano que tinha para este jogo? Apesar da derrota, leva coisas positivas?

- Tirámos coisas muito positivas. Não tocamos no resultado, o resultado é só consequência do que fazemos. Mesmo fragilizados com dois jogadores lesionados, começamos a perder algum rigor em relação às nossas regras individuais e coletivas que nos impediram de lutar até ao fim pelos nossos objetivos que era jogar igual com o Benfica e, quando tivemos de defender com um bloco baixo, defendíamos.

- Os remates do Benfica foram todos controlados, com boas defesas do Brígido, mas a remates de longe. Queríamos ter mais bola, mas não conseguimos por responsabilidades próprias. Estrategicamente estivemos um pouco aquém do que queríamos, mas sentimos momentos em que nos sentimos orgulhosos. Mesmo com menos um, porque o Mansur estava ali plantado, com problemas físicos, controlámos o Benfica com bola no seu próprio estádio. Mesmo limitados, conseguimos ter bola em alguns momentos e deixa-me orgulhoso.

Lance do penálti que foi revertido?

Em relação à arbitragem, sou daqueles que fala da arbitragem. Numa sociedade hipócrita em que a solidariedade entre os clubes é desleal, tenho e falar sobre isso. O lance do penálti vale o que vale, mas não foi só o penálti, foram outros lances. Não quero perder tempo com isso, já perdi muito tempo noutros jogos, mas quero melhorar nesse aspeto. Os árbitros são seres-humanos e falham como todos nós. Temos é de criar condições para que eles possam melhorar.

A equipa acusou fadiga no final do jogo?

- Não, a fadiga tem a ver com outros fatores. No ano passado tivemos dificuldades enormes a treinar em sintéticos, a jogar os primeiros seis meses fora, mas superámos muitos obstáculos, mas este ano estamos a dar continuidade a essas dificuldades. Quem é do futebol sabe que é diferente treinar nestes relvados onde o Benfica treina. No que diz respeito às condições de treino são condições precárias. Na primeira parte devíamos ter mais bola, devíamos ter tido mais oportunidades, mas os meus jogadores falharam passes, falhara combinações, mas isso tem uma razão. A preparação dos nossos jogadores condicionou muito este jogo, mas a atitude foi excelente. Os momentos que o Benfica teve foram muito de transição, quando encontrou espaços e o nosso meio-campo não conseguiu encaixar. Situações em que o Rafa acelerou o jogo, mas, por diferentes fatores que não são leais, porque as equipas não têm todas as mesmas condições, o Benfica ganhou. Mas eu, se estivesse do outro lado, preferia ganhar de outra forma.

Dois jogos, duas derrotas, início de campeonato difícil, mas com boas indicações?

- Foi complicado para nós, mas também foi para eles. Foi complicado para o Vitória e foi complicado para o Benfica até aos 79 minutos nas circunstâncias que todos nós vimos, mas não nos focamos nos nossos adversários, focamo-nos na caminhada que temos pela frente, tentando perceber onde podemos melhorar e ajustando a estratégia.