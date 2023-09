Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em conferência ed imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Sp. Braga (2-4), no jogo de abertura da 7.ª jornada da Liga:

Orgulhoso pela forma como a equipa se bateu ou desiludido por não ter pontos?

- O orgulho está na atitude, na forma como a equipa se entrega ao jogo, como querem cumprir as nossas tarefas. Desde o primeiro jogo que queremos uma equipa pressionante que não deixa os nossos adversários respirar. Só que depois de ganharmos a bola, temos de saber o que fazer com ela. Para isso precisamos de confiança, precisamos de amadurecer. Como queremos fazer um jogo completo, em todos os momentos, acabamos por perder o rigor, noutros momentos que são fundamentais. Não podemos começar o jogo e perder a noção da profundidade. Depois tivemos uma oportunidade clara, mas não chega, temos de ser mais regulares do ponto de vista defensivo.

- Sou eu que tenho encontrar a melhor estratégia para defender e atacar. O plano geral é eles serem rigorosos em todos os momentos, é eles serem regulares, a irregularidade permite que o adversário aproveite, foi isso que aconteceu. Temos de refletir. Mas deixa-me orgulhos a atitude. Poderíamos ter feito o 3-3. Não foi só aí, foi todo o jogo. Estou desiludido pelo resultado. Temos de ter os pés bem assentes no chão e reconhecer que os nossos objetivos são diferentes das equipas que estão na Champions. Temos jogadores que chegaram agora, como foi o caso do André. Esta é realidade neste momento, vamos ver se vai ser diferente daqui a uns meses. A ambição deste grupo é mais do que tentar manter o Estrela na elite.

Empate seria mais justo esta noite?

- Uma equipa que quer empatar contra um Braga que vai jogar na Liga dos Campeões na terça-feira não pode cometer os erros que cometemos e se chegássemos ao empate era pela determinação dos jogadores que entraram, mas a falhas que tivemos proporcionaram transições ao Braga e isso paga-se caro. Temos de crescer na dor, na frustração e nos resultados. Temos também de perceber que há cosias boas a acontecer.

O Estrela acabou com um 4x2x4?

- Quem conhece um pouco da minha história e esta equipa do Estrela do ano passado, não jogamos em função do sistema. Podemos jogar com três centrais, mas em alguns momentos estamos em 5x4x1 ou em 4x3x3, depende do espaço que queremos pressionar, depende dos adversários, da estratégia. Estes jogadores cresceram muito o ano passado ao longo da época e a minha expetativa é essa, apesar de alguns terem chegado aqui há poucas semanas. É com muito orgulho e com muito trabalho que estes jogadores têm esta atitude. Comentem erros, é verdade, tem acontecido nesta fase inicial, mas temos de ajustar o que tivermos de ajustar do ponto de vista tático para conquistarmos pontos. Não é pela tática ou pelos jogadores que entraram que vamos mudar a nossa lógica. Os jogadores têm essa capacidade de mudar essa dinâmica. Temos que fazer que o resultado disso sejam pontos.

O Estrela joga muito tempo no meio-campo do adversário, problema está na finalização?

- Nós temos pressionado muito qualquer adversário. Não conseguimos isso na primeira jornada em inferioridade numérica e no Estádio da Luz não é fácil, mas queremos transmitir essa ambição aos jogadores. Quando obrigamos os adversários a fazer um jogo direto, temos depois de ter capacidade para ter a bola. Não é fácil frente a grandes equipas não ter falhas. Temos de ser mais perigosos nas transições, mas sou eu que tenho encontrar as soluções. Temos de ser mais estratégicos, saber esperar. Talvez tenhamos de ajustar essa parte. São questões de reflexão profunda.

Entrada de Pedro Sá?

- É um jogador que tecnicamente tem capacidade para sair a jogar com mais qualidade, algo que o Aloísio não estava a conseguir na primeira parte. Tentámos em termos técnicos melhorar a nossa fase de construção na segunda parte.

Troca de Ronaldo Tavares por Ndour?

- O Ali [Ndour] e o Ronaldo são jogadores com características semelhantes. Os dois estão num processo de amadurecimento. O Ronaldo é a primeira vez que joga na Liga. É este o papel das equipas mais pequenas, descobrir jogadores noutras divisões, acreditar neles, estimulá-los e fazê-los crescer. Na primeira para o Ronaldo não estava a conseguir desbloquear, o Ali também estava a merecer esta oportunidade e acabou por conseguir agitar o jogo.