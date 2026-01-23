Sidny Cabral não esquece o Estrela e, poucas dias depois de ter assinado pelo Benfica, foi uma das estrelas da Gala Tricolor que assinalou os 94 anos do clube da Reboleira. O jogador do Benfica foi galardoado com o prémio de melhor golo do ano, enquanto Jovane Cabral ficou com o prémio de melhor jogador do ano.

A três dias da visita do Estrela ao Estádio da Luz, para o jogo da 19.ª jornada da Liga, Sidny Cabral voltou a conviver com os antigos companheiros do Estrela e foi um dos homenageados da Gala Tricolor que foi conduzida por José Felgueiras.

O reforço pedido por José Mourinho foi galardoado com o Prémio Golo do Ano, com o golo que marcou, de livre direto, ao Alverca, logo na terceira ronda, num jogo que acabou 2-2.

«Quero agradecer a todos os que me acompanharam durante a minha passagem pelo Estrela. Desejo-vos o melhor para o resto da época. Estarão para sempre no meu coração», destacou o jovem ala no momento em que recebeu a distinção.

Os prémios da Gala Tricolor

Prémio Jogador do Ano: Jovane Cabral

Prémio revelação: Otávio Fernandes

Prémio Prestígio: Joaquim Rebelo (mais de 300 jogos pelo Estrela)

Prémio Adepto: «Tia» (onde o Estrela vai, ela vai)

Menção Honrosa: claque Magia Tricolor