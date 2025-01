Formado pelo FC Porto, João Costa – mais conhecido por Andorinha – está de malas aviadas para o Estrela de Amadora. Depois de totalizar 32 jogos pelo Feirense, desde setembro de 2023, o guardião, de 28 anos, prepara a estreia na Liga.

Segundo apurou o Maisfutebol, o negócio entre Estela e Feirense está praticamente selado, com o emblema da Reboleira a pagar cerca de 300 mil euros. Por sua vez, João Costa tem à sua espera um contrato válido até junho de 2028.

Siga as novidades do mercado.

Ao reservar a titularidade pelo Feirense na reta final de 2023/24, João Costa brilhou no arranque da presente temporada, sobretudo no momento de parar penáltis. Ainda que tenha errado na tarde deste sábado, no empate com o Torreense (1-1), o guardião natural de Barcelos fez por merecer a oportunidade no principal patamar.

Em 18 jogos sofreu 11 golos, ajudando o Feirense a uma campanha mais tranquila – no 9.º posto da II Liga.

Depois de representar Portugal nos escalões de formação – e de crescer no FC Porto entre 2006 e 2017 – João Costa jogou pelo Gil Vicente, na II Liga, antes de rumar às divisões inferiores de Espanha. Por lá, vestiu as cores de Cartagena, Mirandés, Granada e Real Murcia.

No currículo conta com a conquista da II Liga, pela equipa B do FC Porto, em 2015/16. Cresceu a par de nomes como Helton, José Sá, André Silva, Gonçalo Paciência, Silvestre Varela, Diogo Jota, Rúben Neves e Maxi Pereira.

Quanto ao Estrela da Amadora, ocupa o 13.º lugar da Liga, com 16 pontos, dois de diferença para a linha de água. Na tarde deste domingo, o «Tricolor» recebe o Sp. Braga (4.º), pelas 18h.

Na Reboleira, João Costa vai encontrar o ex-FC Porto Francisco Meixedo, além de Gudzulic e do habitual titular Bruno Brígido, de 33 anos.