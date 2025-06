Depois de anunciar Diogo Pinto – jovem guardião de 21 anos, formado no Sporting – o Estrela da Amadora procura fechar outro ex-leão para a baliza. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, Renan Ribeiro está muito próximo de regressar a Portugal.

O brasileiro, de 35 anos, representou o Sporting entre 2018 e 2022, seguindo-se épocas por Al Ahli e Hartford Athletic, na II Liga dos Estados Unidos. Em 2024, o guardião realizou 27 jogos.

Formado no Atlético de Mineiro – onde despontou até 2012 – afirmou-se no São Paulo, merecendo uma oportunidade no Estoril, em 2017. No currículo, Renan conta com Taça da Liga e Taça de Portugal, ambas conquistadas na época 2018/19.

Segundo apurou o nosso jornal, o sérvio Marko Gudzulic – guardião sérvio de 23 anos – vai deixar a Reboleira. A baliza “Tricolor” conta também com Francisco Meixedo (24 anos) e João Costa (29 anos), contratado em janeiro ao Feirense.

O primeiro, formado pelo FC Porto e contratado há um ano, tem mercado e avalia a possibilidade de deixar o Estrela, na procura de mais minutos.

Por sua vez, João Costa avalia propostas provenientes da Arábia Saudita, viajando esta quarta-feira para Paris, para reunir com emissários do Al Fateh – equipa esta época comandada pelo português José Gomes.