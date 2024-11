A cumprir a terceira época pelo «Tricolor», Kikas prolongou o vínculo até 2026, conforme anunciou o emblema da Reboleira, na noite desta quinta-feira. Ao cabo de quatro golos na Liga – o melhor marcador do Estrela – o acerto do avançado, de 26 anos, resulta em pontos.

Kikas marcou nos empates com Sp. Braga (1-1) e Boavista (1-1), assim como nos triunfos sobre Moreirense (2-1) e Nacional (2-0). Em 12 jogos na época, apenas não foi titular frente a Benfica, Sporting e Nacional.

Natural de Castelo Branco, e formado entre Sporting, Benfica Castelo Branco e Vitória de Guimarães, Kikas despontou na B SAD, entre 2018 e 2020. Depois de passagens pelo Chipre e pela II Liga, o avançado estabeleceu-se na Reboleira em 2023.

O Estrela ocupa o 15.º lugar da Liga, com nove pontos. Antes de retomar a ação no campeonato, no reduto do Farense (18.º), o «Tricolor» visita o Estádio da Luz, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O duelo com o Benfica está agendado para a noite deste sábado (20h45).