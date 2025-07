O Estrela da Amadora anunciou esta quarta-feira a contratação do médio senegalês Assane Ndiaye.

O jogador de 25 anos chega proveniente do Cartagena, de Espanha, e assinou contrato até junho de 2027.

Ndiaye, que iniciou a temporada 2024/25 no FC Andorra (que subiu à II Liga espanhola), contabilizou 32 jogos na última época, divididos entre Andorra e Cartagena.

Formado na equipa B do Atlético de Madrid, o senegalês torna-se no 16.º reforço do Estrela para a época 2025/26.