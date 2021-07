O FC Porto oficializou, na noite desta quarta-feira, a contratação de Zé Pedro.

O central de 24 anos foi recrutado ao Estrela da Amadora e assinou um contrato válido por três épocas.

Curiosamente o FC Porto não ia buscar um jogador ao emblema da Amadora desde Silvestre Varela, que está agora de regresso ao Dragão para reforçar a equipa B, tal como Zé Pedro.

«Foi muito bom saber do interesse do FC Porto, é um clube que me diz muito, o meu clube do coração e é ainda melhor representar este clube. Espero conseguir fazê-lo com a maior distinção possível, quero pisar o relvado do Dragão em breve e defender estas cores que tanto amo», refere o reforço, em declarações reproduzidas pelos dragões.

Zé Pedro dividiu a formação entre Vitória de Guimarães, Os Sandinenses e Vizela. Já como sénior passou por Torcatense, Fafe e Sp. Braga (equipas sub-23 e B), antes de chegar ao Estrela, onde foi colega do filho do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.