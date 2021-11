Vilafranquense e Estrela da Amadora empataram na noite desta sexta-feira, 2-2, no jogo que abriu a 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O Estrela adiantou-se no marcador em cima do intervalo, no último dos quatro minutos de compensação dados, por Miguel Rosa, com um remate forte de pé direito na área, a passe de Paulinho.

O Vilafranquense chegou ao 1-1 logo aos 80 segundos da segunda parte, num autogolo de André Duarte, infeliz ao desviar a bola para a própria baliza, quando tentava anular a velocidade de Ença Fati, lançado em contra-ataque com um passe em profundidade.

Aos 74 minutos, a equipa visitante chegou a nova vantagem, com um remate de Fabrício Simões em zona frontal, na área, após cruzamento rasteiro de Diogo Salomão. O avançado precisou apenas de cinco minutos em campo para ser feliz e decisivo, na sua estreia a marcar na II Liga esta temporada.

Quem também se estreou a marcar na II Liga foi Balla Sangaré. No último lance da partida, após um livre cobrado já para lá dos quatro minutos de compensação dados, o costa-marfinense conseguiu resgatar um importantíssimo ponto para os comandados de Filipe Gouveia, num cabeceamento após a bola colocada na área por Léo Bahia. Um lance muito protestado pelos homens do Estrela, por não considerarem ser falta.

O jogo ficou marcado, pouco antes do 0-0, pela saída por lesão do lateral-direito Mike Moura, na equipa ribatejana.

Com este resultado, o Estrela - que vai em cinco jornadas seguidas sem conhecer o sabor da derrota - descola à condição de Nacional e Penafiel (ambos têm 15 pontos), e iguala o Ac. Viseu com 16 pontos, ascendendo, também à condição, ao quinto lugar. Contudo, todos os oponentes ainda vão entrar em campo nesta ronda. Já o Vilafranquense chega aos 10 pontos vai manter o 15.º lugar ao final da jornada, uma vez Farense e Varzim, antepenúltimo e penúltimo, respetivamente, têm seis pontos cada.