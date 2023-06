Depois de ter assistido à primeira mão do play-off com o Marítimo na Reboleira, o antigo internacional francês Patrice Evra, que faz parte do grupo dos novos investidores que comprou 90 por cento da SAD do Estrela da Amadora, deixou uma mensagem de apoio ao emblema tricolor.

«Com tristeza, não vou poder estar no jogo contra o Marítimo, porque tenho um jogo para ajudar biliões de crianças. Envio toda a minha energia positiva para colocar de volta um clube histórico onde ele pertence», começou por dizer o antigo lateral esquerdo, em português, num vídeo publicado nas redes sociais.

«Pela maneira como me receberam, senti-me em casa», confessou ainda, tendo pedido aos jogadores que joguem «com coração» para garantir a subida, embora já se sinta «orgulhoso» do que fizeram.

«Acredito em vocês, boa sorte e vamos Estrela», rematou.

Na primeira mão, no Estádio José Gomes, o Estrela venceu o Marítimo por 2-1. O segundo jogo está marcado para este domingo (20h15), na Madeira.