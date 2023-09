Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, prevê que o segundo duelo da época entre o Portimonense e o Estrela da Amadora, a contar para a quarta jornada da Liga, seja muito diferente do primeiro encontro da Taça da Liga.

No primeiro jogo oficial da época 2023/24 entre as duas equipas, que ocorreu a 23 de julho, o Portimonense venceu o Estrela da Amadora por 3-1. Sérgio Vieira reconhece que esse jogo foi num contexto diferente, com apenas duas semanas de trabalho, e afirma que muitas coisas precisam de ser corrigidas desde então.

«Esse jogo foi bem lá atrás, só com duas semanas de trabalho, e naturalmente que há muita coisa a ser corrigida. Nem pode ser considerado um jogo oficial para nós, de uma forma racional. Agora sim, já com mais semanas, temos de olhar verdadeiramente e perceber, até agora, o que foi adquirido, assimilado e o que temos de melhorar», começou por dizer.

Desde esse jogo, com o mercado de transferências ativo e o campeonato em andamento, as duas equipas já mudaram muito, defendeu.

«O Portimonense é uma equipa que conta com excelentes valores individuais, é muito bem orientada e tem estabilidade na I Liga. O facto de não ter ganho vale muito pouco. Respeitamos muito as características de cada adversário», afirmou.

Sérgio Vieira também abordou a motivação e a mentalidade da equipa do Estrela da Amadora, enfatizando que a equipa não deve ficar iludida com as vitórias nem deprimida com as derrotas, pois o campeonato é uma maratona que se estende por muitas semanas e jornadas.

«Quando se vive de momentos bons, sente-se melhor, mas, se não for bem conduzido e interpretado por homens de carácter, às vezes o pessoal relaxa. É uma armadilha e nós não queremos isso», alertou.

O timoneiro do Estrela confirmou ainda a contratação do avançado André Luís no último dia do mercado de transferências e expressou confiança no plantel à sua disposição, destacando a coesão e o compromisso do grupo com os objetivos.

«Neste momento, não tenho dúvidas. O 'onze' está escolhido, mas confio em todos os jogadores, que escolhemos e avaliámos muito bem. Ponderámos a nível de caráter e personalidade, para estimular um grupo unido, coeso, guerreiro e solidário, bem como comprometido com os objetivos», atirou.