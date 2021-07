O Estrela da Amadora manifestou-se surpreendido por o Sporting ter cancelado a sua participação no Troféu José Gomes, onde deveria jogar a equipa de sub-23 dos leões. O clube da Reboleira garante que o troféu se vai disputar com outro adversário, mas qualifica o comportamento do clube de Alvalade como «estranho».

«Vem o Estrela da Amadora SAD informar todos os seus sócios e adeptos, que a primeira edição do Troféu José Gomes, irá realizar-se, tal como estava agendado anteriormente, no entanto sem a presença do adversário anunciado, Sporting Clube de Portugal. Depois da confirmação por escrito da estrutura do Sporting, o Estrela da Amadora, foi surpreendido durante o dia de hoje, que por decisão da Administração da SAD, o jogo agendado previamente, estava estranhamente cancelado», escreveu o clube num comunicado pubicado nas redes sociais.

A fechar o comunicado, o Estrela promete tirar as «devidas ilações». «O Estrela da Amadora, tirará as devidas ilações desta decisão, tendo sempre a perfeita consciência, que uma instituição como o Sporting Clube de Portugal, os seus sócios e adeptos, estará sempre acima de qualquer dirigente», refere ainda o clube que na próxima época vai jogar na II Liga.