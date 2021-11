A conferência de imprensa após o jogo entre o Vizela e o Estrela da Amadora, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, foi diferente do habitual.

Os técnicos de ambas as equipas compareceram ao mesmo tempo na sala de imprensa e sentaram-se à mesma mesa, para fazer em conjunto a análise ao jogo que terminou com o triunfo por duas bolas a zero para os vizeleneses.

«A ideia foi do Chéu e eu aceitei», explicou o treinador anfitrião, Álvaro Pacheco, antes de falar sobre o jogo. Não sendo uma novidade, não deixa de ser algo fora do comum.