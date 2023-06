Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Marítimo, na primeira mão do play-off que define a última vaga na Liga da próxima época.

«Saímos com o sentimento de que o resultado peca por escasso. Seguimos um pouco a lógica do que foi a nossa época: com muito mérito no que fazemos, mas sem ser totalmente perfeito. Hoje não fomos perfeitos na finalização, se não o resultado podia ser diferente. Mas foi uma excelente exibição. Golo cedo foi fruto da qualidade que tivemos desde o início. Temos de olhar para o que fizemos de bem e manter. É um bom resultado, mas podia ter sido melhor.»

[sobre o ambiente no estádio]

«A parte final da época teve um excelente ambiente, principalmente contra o Moreirense e este jogo. Mas não foi fácil acompanhar as nossas deslocações até dezembro, quando jogámos em vários sítios. O que tivemos agora é o ADN e a paixão por este clube. Gostaria que isto continuasse com o estádio cheio daqui a quatro ou cinco anos. Isto é o que torna apaixonante o futebol.

Este é o tipo de ambiente que vemos nas principais ligas. O som, a cor, a emoção é o que devia estar em todos os estádios em Portugal. Estou grato por ter vivido esta noite. Não só pelos nossos adeptos, como pelos do Marítimo que também criaram um excelente ambiente.i»

[sobre o golo sofrido perto do fim]

«Faz parte do jogo. Quem quer viver estes ambientes, tem de estar preparado para sofrer. Passámos a época toda assim e sempre nos levantámos. O foco é o positivo e não o menos bom. E é bom para nos manter alerta. Se fossemos a ganhar 2-0, se calhar entrávamos mais relaxados e assim vamos alerta.»