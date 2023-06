O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, assumiu esta sexta-feira que o clube tricolor está perante «dois dos jogos mais importantes» da sua história, no play-off da Liga diante do Marítimo.

«Não são só os dois jogos mais importantes da temporada, são dois dos jogos mais importantes da história do Estrela por tudo o que está a fazer a nível estrutural, pelos alicerces que está a construir também a nível desportivo, financeiro, social...a todos os níveis, são dois jogos muito importante», disse, «em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«É mais do que pedir para nos apoiarem, pois é muito repetitivo pedir o apoio dos adeptos, que acreditem, porque isso já está dentro deles. A cultura deles é de apoiar, acreditar», afirmou depois, sobre os adeptos.

Acompanhado dos seis capitães de equipa – João Reis, António Filipe, Diogo Salomão, Rui Correia, Bruno Brígido e Miguel Lopes –, o técnico revelou que este último será titular.

«O Miguel é um exemplo dentro de campo, como pessoa, e vai estar, naturalmente, no nosso onze. Já está apto há duas, três ou quatro jornadas, mas temos de tomar decisões e gerir em função dos jogadores que temos e da parte estratégica e física», referiu.

Já Diogo Salomão, ele que é natural da Amadora, reconheceu que este é um momento especial para o clube: «É óbvio que a minha disponibilidade neste clube é a 100%, não só pela referência que tem para mim como para a minha família. Grande parte do crescimento que tive foi nesta cidade também e nesse sentido tenho tentado ajudar este clube em todos os momentos.»

O Estrela da Amadora recebe este sábado o Marítimo, em jogo da primeira mão do playoff de subida/descida Liga, a partir das 20h00.